وقال رئيس شرطة محافظة رياو الإندونيسية، ويدودو إيكو بريهاستوبو - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24"- إن العشرات من المحتجزين من نزلاء السجن الذي يضم أكثر من نحو 650 سجينًا لا يزالوا طلقاء، وما زالت الشرطة تبحث عنهم بمساعدة الجيش وأفراد آخرين.
وأشارت الشبكة إلى أن السجناء هربوا من السجن الذي يقع في مقاطعة سياك بالجزيرة الإندونيسية، بعد أعمال شغب، كما نشب حريق في مركز الاحتجاز، صوره لقطات بثتها محطات التليفزيون المحلي.
وأوضحت الشرطة أن أعمال الشغب اندلعت بعد ضرب الحراس العديد من السجناء الذين تم ضبطهم يستخدمون مخدر "ميثامفيتامين" المنشط، فيما أفاد مكتب الصحة المحلي بأن ثلاثة محتجزين يعانون من جروح طعن كما أصيب شرطي في إطلاق نار خلال أعمال الشغب.
ولفتت الشبكة إلى أن الحادث يعد آخر حالة هروب سجناء تضر بنظام السجون في إندونيسيا، حيث تعد حالات الفرار من مراكز الاحتجاز في البلاد أمرًا شائعًا وغالبًا ما يتم احتجاز السجناء في ظروف غير صحية داخل سجون مكتظة، كما شهدت البلاد عددًا من حالات الهروب في عام 2013، حيث هرب في إحداهم نحو 150 سجينًا، من بينهم مدانون في قضايا تتعلق بالإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة إندونيسيا تستعيد 115 سجينًا هاربًا وتكثف البحث عن آخرين طلقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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