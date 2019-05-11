متظاهرون بجنوب دارفور يقتحمون ديوان الزكاة و مكتب جهاز الامن والمخابرات الوطني

خرج المئات من سكان مدينة الردوم بجنوب دارفور الحدودية من دولة جنوب السودان في مسيرات احتجاجية لسوء الاوضاع المعيشية بالمحلية، اقتحموا خلالها مباني ديوان الزكاة ورئاسة المحلية وجهاز الامن والمخابرات وقال مسئول المخابرات العسكرية بالمحلية عبدالله قنطور ان اكثر من الف شخص من سكان المحلية خرجوا صباح امس الجمعة في مسيرات بدات سلمية ابلغوا قيادة حامية الجيش بأن مسيرتهم سلمية وهم يهتفون بشعار “سلمية ضد الحرامية ولكن سرعان ماتحولت الى نهب حيث توجهو لديوان الزكاة وتم نهبه بالكامل من مواد غزائية وادوات زراعية ووسائل انتاج اخرى وقاموا ايضا باقتحام مكتب جهاز الامن وطرد الافراد المتواجدين والاستيلاء على المكتب.

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