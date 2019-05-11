البشير يقر بتهم الفساد: يبدو أن دعوة مظلوم أصابتني

أقر الرئيس المعزول عمر البشير بالتهم الموجهة له، والمتعلقة بالنقد الأجنبي، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال التحقيقات معه.

وقالت مصادر: إن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وعلق على خلعه من الحكم قائلا: "لاشك أن هناك مظلومين خلال الثلاثين عاما التي كنت فيها بالحكم ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".

وذكرت أحدي الصحف، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا مع البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989، وذلك بعد أن قدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين دعوى للنائب العام بالخرطوم ضد البشير وتنظيم الإخوان بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري.

Advertisements

وأضافت أن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها بالبنوك وعمليات غسيل الأموال، كما تواصلت النيابة العامة مع هيئة تسجيل الأراضي لمدهم بمعلومات عن العقارات التي يمتلكها البشير وعائلته.

وذكرت مصادر في تصريحات صحفية أن النيابة العامة اكتشفت أن البشير وعائلته يمتلكون العديد من العقارات في أكثر المناطق الراقية بالخرطوم، موضحة أن بعض تلك العقارات بملايين الدولارات.