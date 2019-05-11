بالصور.. تعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي والأورمان لتوزيع كراتين رمضان

فى إطار الدور الفعال الايجابى من أعمال الخير والدعم للأسر المتعففين ،فى شهر العطاء شهر رمضان، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، تحت إشراف السفارة الإماراتية فى القاهرة وبالتعاون مع جمعية الأورمان فى توزيع المير الرمضانى على المحتاجين المكون من عدد كبير من كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى المحافظات المختلفة .

وقال بطي الشامسي مدير مكتب الهلال الأحمر بالقاهرة أن دعم الهلال الأحمر الإماراتى لتوزيع كراتين رمضان يأتى فى إطار دوره الإنسانى الرائد فى توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة الي نشاطه الخيرى الممتد لدعم الشرائح غير القادرة فى أنحاء مصر .

وأوضح بطي الشامسي أن توزيع كراتين رمضان تأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتى الى الشعب المصرى الشقيق واستمرار للتعاون الإنسانى الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية .

وفى النهاية ثمن الشامسي الدور الكبير لكل من هيئة الهلال الأحمر الاماراتى والاورمان للوصول لكل من يستحق الدعم وأكد أن العمل مستمر ولاندخر جهد من أجل التكافل والتعاون لوصول الدعم للأسر من المتعففين.