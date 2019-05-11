أبواب الدوري الفرنسي تفتح أمام المصري النني لإنهاء معاناته مع أرسنال

كشفت صحيفة "the sun" الإنجليزية أن لاعب فريق أرسنال محمد النني مطلوب من قبل أحد الأندية الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن نادي بوردو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط المصري، الذي كافح كثيرا للعب ضمن التشكيلة الرئيسية منذ تولي الإسباني أوناي إيمري للإشراف على الفريق.

ولم يشارك النني البالغ 26 عاما إلا في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بديلا في معظمها أمام فرق صغيرة، لم يسجل فيها أي هدف.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الفريق البرتغالي باولو سوزا بوردو قد يلعب دورا رئيسيا في انتقال النني نحو الدوري الفرنسي خصوصا أن سوزا مقتنع بإمكانيات النني الفنية والبدنية منذ أن عملا سويا في نادي بازل السويسري قبل 4 مواسم.

وعانى بوردو في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويقبع في المركز 14 حاليا، الأمر الذي دفع مدرب الفريق للإعلان عن خطة تغيير صيفية لتعزيز الفريق.

وخاض النني 67 مباراة دولية، وشارك في مونديال روسيا مع المنتخب المصري، وأمضى 3 سنوات مع بازل قبل انتقاله إلى أرسنال شتاء عام 2016 مقابل ثمانية ملايين دولار، حقق مع الفريق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، علما أنه بدأ مسيرته الكروية في نادي "المقاولون" المصري.