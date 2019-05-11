السمســار والتســجيلات.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ من اتى بالماسوره النيجيريه (امانويل) زعم ان الهلال بحاجة لقلب دفاع محترف !!

@ يريد توريط الهلال في ماسوره جديده ليقبض المعلوم مجدداً !!

@ لم يكتف السمسار الكريه بذلك بل دعا لاعادة كونتاك ورمضان كابو !!

@ كونتاك الذي اعير للفرسان فتراجع بالفريق لحافة الهبوط .

@ تري ما حاجة الهلال لكابو في وجود بوي وفارس !! وهل يُعقل شطب محمود امبده لاستعاده كابو الذي ظل سنوات بالهلال ولم يثبت وجوداً !!

@ لن ينصلح حال الهلال طالما انه لا يزال في ايادي السماسره .

@ ابعدوا السماسره عن الهلال لاسيما وقد اقترب موسم التسجيلات .

⬇ توقف عربات الترحيل فضحيه غير مسبوقه في تاريخ الهلال !!

@ ثلاثة اشهر واصحاب التراحيل لم ينالوا اجورهم بعدها توقفوا عن العمل !!

@ لاعبو الهلال لاسيما المحترفين باتو يحضرون للتمارين بترحال !!

@ حينما يعجز كردنه عن دفع ملاليم الترحيل عليه المغادره غير مأسوف عليه .

@ عليه المغادره ويأخذ معه كمبو نشربو والفرحان بتاع النجيله .

@ لا مجال للمماطله ونشرات الجداد الالكتروني من شاكله (تواصل الاتصالات الرسميه والشعبيه بالكاردينال حتى يتراجع عن الاستقاله) .

@ من يطالع هذه الاكذوبه يظن ان هاتف كردنه متاح للجماهير حتى تتصل به .

@ معلوم ان هاتف كردنه عسير حتى على اعضاء مجلسه .

@ لا يرد حتى على السمسار الذي يكذب ويدعى انه اتصل بالعراب وقال وقال .

@ كله كضب فالسمسار لا يستطيع التواصل مع عرابه الا عبر الوسيط المعلوم للكافه .

@ عموماً على كردنه تحرير استقاله (مكتوبه) بصوره لاتحاد الكره .

@ عموماً الاسبوع القادم ينطلق الدوري وعلى كردنه متابعة القناة الناقله ليعرف رأي الجمهور فيه .

@ صحيح انه عرف رأي الجمهور في السويس لكن لا بأس من سماعه مرة اخري .

@ مباريات الهلال القادمه هي الاولى في العهد الجديد .

@ أخر مباراة للهلال كانت في عهد المخلوع والمباريات القادمه في العهد الجديد .. عهد الثوار الاحرار .

@ لا يستطيع احد بعد الان مضايقة جماهير الهلال لاسيما الاولتراس .

@ لا يستطيع احد ان يحرم الاولترس من ادوات التشجيع او الهتافات الذي تريد .

@ اولترس الهلال كان المكون الاهم في الاعتصام ولن يستطيع احد بعد الان استمالة القوات النظاميه ضدهم .

@ لهذا وذاك نعيد ونكرر .. الاستقاله افضل لك يا كاردينال .

@ راهنك على عودة الانقاذ رهان خاااااسر .

@ لا عبدالله البشير وتلك الحرمه ستعود .

@ بلا وانجلا .

⬇ د. الخندقاوي مرشح رئاسة الهلال قال لاقطاب الكيان الذين اتصلوا به انه على استعداد للصرف على الهلال لكن في اطار مؤسسي سليم مشيراً الي ان الكاردينال لا يزال رئيساً للهلال .

@ خندقه اكد ان الحكيم والبرير وغيرهم من كبار الهلال لن يتقاعسوا عن نداء الهلال في حال مغادرة الكاردينال .

❓ اسئله مشروعه .

@ من اللاعب السابق والمحلل الفاشل الذي سعى للإستيلاء على وظيفة المذيع الثائر والاعلامي المميز حاتم التاج ؟

@ من هو هذا الانتهازي الذي جاء لقناة (24) وبيده توصية من كوز كبييييير .

@ كيف لهذا الانتهازي ان يبدل جلده ويدعى انه مع الثوار !!

@ كيف ذلك وقد كتب في صفحته الشهر الماضي ما يسئ للثوار ويمدح القتله اللئام !!

❓ هل صحيح ان عبد الرحمن سرالختم يسعى مع العسكر ليترأس الهلال ؟

@ هل يعتقد المدهش ان جماهير الهلال يمكن ان ترضي بحليف كردنه الاول ؟

@ لو البديل عبد الرحمن اخير لينا الكاردينال.