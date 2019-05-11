السمســار والتســجيلات.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ من اتى بالماسوره النيجيريه (امانويل) زعم ان الهلال بحاجة لقلب دفاع محترف !!
@ يريد توريط الهلال في ماسوره جديده ليقبض المعلوم مجدداً !!
@ لم يكتف السمسار الكريه بذلك بل دعا لاعادة كونتاك ورمضان كابو !!
@ كونتاك الذي اعير للفرسان فتراجع بالفريق لحافة الهبوط .
@ تري ما حاجة الهلال لكابو في وجود بوي وفارس !! وهل يُعقل شطب محمود امبده لاستعاده كابو الذي ظل سنوات بالهلال ولم يثبت وجوداً !!
@ لن ينصلح حال الهلال طالما انه لا يزال في ايادي السماسره .
@ ابعدوا السماسره عن الهلال لاسيما وقد اقترب موسم التسجيلات .
⬇ توقف عربات الترحيل فضحيه غير مسبوقه في تاريخ الهلال !!
@ ثلاثة اشهر واصحاب التراحيل لم ينالوا اجورهم بعدها توقفوا عن العمل !!
@ لاعبو الهلال لاسيما المحترفين باتو يحضرون للتمارين بترحال !!
@ حينما يعجز كردنه عن دفع ملاليم الترحيل عليه المغادره غير مأسوف عليه .
@ عليه المغادره ويأخذ معه كمبو نشربو والفرحان بتاع النجيله .
@ لا مجال للمماطله ونشرات الجداد الالكتروني من شاكله (تواصل الاتصالات الرسميه والشعبيه بالكاردينال حتى يتراجع عن الاستقاله) .
@ من يطالع هذه الاكذوبه يظن ان هاتف كردنه متاح للجماهير حتى تتصل به .
@ معلوم ان هاتف كردنه عسير حتى على اعضاء مجلسه .
@ لا يرد حتى على السمسار الذي يكذب ويدعى انه اتصل بالعراب وقال وقال .
@ كله كضب فالسمسار لا يستطيع التواصل مع عرابه الا عبر الوسيط المعلوم للكافه .
@ عموماً على كردنه تحرير استقاله (مكتوبه) بصوره لاتحاد الكره .
@ عموماً الاسبوع القادم ينطلق الدوري وعلى كردنه متابعة القناة الناقله ليعرف رأي الجمهور فيه .
@ صحيح انه عرف رأي الجمهور في السويس لكن لا بأس من سماعه مرة اخري .
@ مباريات الهلال القادمه هي الاولى في العهد الجديد .
@ أخر مباراة للهلال كانت في عهد المخلوع والمباريات القادمه في العهد الجديد .. عهد الثوار الاحرار .
@ لا يستطيع احد بعد الان مضايقة جماهير الهلال لاسيما الاولتراس .
@ لا يستطيع احد ان يحرم الاولترس من ادوات التشجيع او الهتافات الذي تريد .
@ اولترس الهلال كان المكون الاهم في الاعتصام ولن يستطيع احد بعد الان استمالة القوات النظاميه ضدهم .
@ لهذا وذاك نعيد ونكرر .. الاستقاله افضل لك يا كاردينال .
@ راهنك على عودة الانقاذ رهان خاااااسر .
@ لا عبدالله البشير وتلك الحرمه ستعود .
@ بلا وانجلا .
⬇ د. الخندقاوي مرشح رئاسة الهلال قال لاقطاب الكيان الذين اتصلوا به انه على استعداد للصرف على الهلال لكن في اطار مؤسسي سليم مشيراً الي ان الكاردينال لا يزال رئيساً للهلال .
@ خندقه اكد ان الحكيم والبرير وغيرهم من كبار الهلال لن يتقاعسوا عن نداء الهلال في حال مغادرة الكاردينال .
❓ اسئله مشروعه .
@ من اللاعب السابق والمحلل الفاشل الذي سعى للإستيلاء على وظيفة المذيع الثائر والاعلامي المميز حاتم التاج ؟
@ من هو هذا الانتهازي الذي جاء لقناة (24) وبيده توصية من كوز كبييييير .
@ كيف لهذا الانتهازي ان يبدل جلده ويدعى انه مع الثوار !!
@ كيف ذلك وقد كتب في صفحته الشهر الماضي ما يسئ للثوار ويمدح القتله اللئام !!
❓ هل صحيح ان عبد الرحمن سرالختم يسعى مع العسكر ليترأس الهلال ؟
@ هل يعتقد المدهش ان جماهير الهلال يمكن ان ترضي بحليف كردنه الاول ؟
@ لو البديل عبد الرحمن اخير لينا الكاردينال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.