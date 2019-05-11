والي الجريرة يلغي تخصيص مساحة زراعية للهيئة العربية للاستثمار

الخليج 365 : أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين قرارا بالرقم 61 لسنة 2019م قضى بإلغاء تخصيص مساحة 571 فدان بالقطعة رقم 277\53 مربوع السبيل المخصصة للهيئة العربية للإنماء الزراعي والمتاخمه لقرية السمير من الناحية الجنوبية الغربية، وأشار القرار لتحديد المساحة التي تم إلغاء تخصيصها بواسطة وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية وإدارة المساحة والجهات المختصة ذات الصلة . وحدد القرار بإعادة تسجيل المساحة الموضحة في القرار بإسم حكومة السودان .

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