المريخ يكشف فترة غياب الغربال عن الملاعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف نادي المريخ، الجمعة، عن الفترة المحتملة لغياب مهاجمه، وهدافه محمد عبد الرحمن، على ضوء المتابعات الطبية لحالة اللاعب المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد إلى جانب محمد عبد الرحمن في قطر، زميله لاعب المحور ضياء الدين محجوب.

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وقال علي أسد، مساعد رئيس المريخ و بحسب كووورة الجمعة: “محمد عبد الرحمن، بدأ فحوصات جديدة بقطر، لتقييم حجم إصابته، وما إذا كان سيحتاج لعملية أم لا على مستوى ركبته”.

واضاف “في الحالتين فإن عودة محمد عبد الرحمن للملعب، ستستغرق 3 أشهر”.

وحول ضياء الدين، قال مساعد رئيس المريخ، إن اللاعب في الأصل تم علاجه، لكنه يتواجد في قطر لأجل إعادة تأهيله، التي قد بدأت بالفعل، مضيفًا أن عودته للملعب ستكون أسرع من عودة محمد عبد الرحمن.