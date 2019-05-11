قيادات هلالية تلتقي الارباب والحكيم والبرير لدعم وتكوين مجلس جديد بقيادة الخندقاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان قيادات هلالية تخطط لمقابلة حكيم امة الهلال طه على البشير رئيس الهلال الاسبق بجانب رئيس النادي السابق الارباب صلاح ادريس ورئيس الهلال السابق البرير وذلك من اجل دعم ومساندة فكرة تكوين مجلس ادارة انتقالي هلالي بقيادة الخندقاوي مع عددا من ابناء الهلال للتحضير الى الجمعية العمومية وفتح باب العضوية لابناء الهلال وذلك بعضوية رمزية حتى تتاح الفرصة لكل ابناء الهلال الحصول على عضوية النادي

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