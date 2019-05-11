تركيا تطلق “ذئب البحر” بعد تحذيرات وجهت إليها من مصر وأوروبا

الخليج 365:

بعد أن حذرتها مصر والاتحاد الأوروبي من التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، أعلنت تركيا عن إطلاقها “ذئب البحر”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن تركيا تستعد لإطلاق أكبر مناورات من نوعها في تاريخ البلاد تحت اسم “ذئب البحر 2019”.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك الأمر يتم بشكل متزامن من 13 إلى 25 مايو/أيار الجاري، وبمشاركة 131 سفينة بحرية و57 طائرة حربية، و33 مروحية في البحر المتوسط والأسود وإيجه.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم التحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أنه “بخصوص المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، شدّد أردوغان على أنّ بلاده ستستمر في أعمال التنقيب”، حسب وكالة الأنباء التركية.

وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين في منطقة بحرية حول قبرص.

فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن المجلس الأوروبي ندد بشدة في شهر مارس 2018، بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.وقالت موغيريني:”في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني”.