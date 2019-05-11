سفير خادم الحرمين الشريفين في شارع بالعمارات

التاريخ: 11-مايو-2019
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تفاجأ المارة بشارع الملك عبد العزيز بالعمارات بسفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر متحللاً من الرسميات.. السفير كان يشارك في توزيع إفطار صائم، بالتعاون مع إحدى المنظمات.. المشهد حسب صحيفة آخر لحظة، كان أمام السفارة السعودية.. أحد الشباب الذين يقودون ركشة صفق للسفير الذي ظل يشارك أهل السودان مناسباتهم الاجتماعية والدينية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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