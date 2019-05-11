سفير خادم الحرمين الشريفين في شارع بالعمارات

التاريخ: 11-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تفاجأ المارة بشارع الملك عبد العزيز بالعمارات بسفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر متحللاً من الرسميات.. السفير كان يشارك في توزيع إفطار صائم، بالتعاون مع إحدى المنظمات.. المشهد حسب صحيفة آخر لحظة، كان أمام السفارة السعودية.. أحد الشباب الذين يقودون ركشة صفق للسفير الذي ظل يشارك أهل السودان مناسباتهم الاجتماعية والدينية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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