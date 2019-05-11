*والصحيح لغوياً (الكأس ذاتها)..

*ولكن للضرورة أحكامها أحياناً…في كل شيء..

*وتتمثل هنا في قوة تأثير هذا الخطأ اللغوي الشائع على الذهن الجمعي..

*وما زلت أذكر عنواناً رياضياً قديماً بأحد الصحف..

*ونصه (ويلٌ لدفاع يواجه هذا الثلاثي المرعب)…وكان صبيحة مباراة كأس..

*والمباراة بين فريقي الهلال والمريخ…في نهائي الدوري..

*والثلاثي هم الفاضل سانتو…وكمال عبد الوهاب…ومهاجم ثالثٌ نسيت اسمه..

*وبالفعل انتصر الفريق صاحب الثلاثي المرعب..

*وأذاق المريخ الهلال من (نفس الكأس)….بعد أن انتزع منه (ذات الكأس)..

*وعلى النسق ذاته الآن نقول (ويلٌ لمتهم يواجه الثلاثي المرعب)..

*والمتهم هو عمر البشير…وآخرون..

*وثلاثي الهجوم القانوني هم كمال الجزولي…ومعز حضرة…وعلي محمود حسنين..

*ولائحة الاتهام من لدن تقويض الشرعية ؛ في بداية الإنقاذ..

*وحتى قتل النفس…وغسل الأموال…وتخزين النقد الأجنبي ؛ في نهاية عهد الإنقاذ..

*والتهم الأخيرة هذه كانت بموجب حالة الطوارئ..

*وهي الحالة ذاتها التي أعدم فيها البشير نفراً بريئاً بتهمة (تخزين النقد الأجنبي)..

*ومنهم مجدي…وجرجس…وأرنجكالو..

*ثم تهمة تقويض الشرعية هي نفسها التي أعدم بها ضباط محاولة رمضان الانقلابية..

*علماً بأنه – وجماعته – من قوضوا الشرعية (الحقيقية)..

*ثم يقول في أواخر أيام حكمه – و يا سبحان الله – من أراد السلطة فعليه بالانتخابات..

*فلماذا لم يخض هو الانتخابات هذه وقد كانت (نزيهة) وقتذاك؟..

*والبارحة يعاتبني (أحدهم) على أحاديثنا عن المخلوع..

*يقول إن الرجل في محل ضعف الآن…ومن المروءة أن (نرحم عزيز قوم ذل)..

*وهل البشير كان يرحم أحداً – من الشعب – طوال ثلاثين عاماً؟..

*لقد أذل الناس …كل الناس ؛ ونسي قول الحق (وتعز من تشاء وتذل من تشاء)..

*كما نسي أيضاً الوعيد الديني (من لا يَرحم لا يُرحم)..

*فمنهم من أحال إلى الصالح العام…ومنهم من أودع السجون…ومنهم من قتل..

*وما كان يبالي بأحوال الشعب ؛ وآلامه…وعذاباته..

*ما دامت أحواله هو وإخوانه وأهله وأصهاره ونسابته و…..(وداد) ؛ عال العال..

*بل أكاد أقسم على إنه كان يتلذذ بهذه الآلام…والعذابات..

*بمثل تلذذه بمعاندة من يشتكون من فلان أو علان من رموز حكمه ؛ فيُبقي عليهم..

*والتلذذ هذا يتجلى أحياناً رقصاً (هائجاً)…إغاظةً لمعارضيه..

*وما كان يبدو أن ثمة فرقاً بينه وبين ستالين وهتلر وبشار الأسد في غلظة القلب..

*وتجاوزت غلظة قلبه هذه كل الحدود أواخر ساعات سلطته..

*وذلك حين أراد – دون أن يرف له جفن – قتل ثلث المعتصمين في ساحة القيادة..

*أمثل هذا يستحق منا بعضاً من مشاعر الإنسانية؟..

*ولماذا نرحم من أراد الله أن (يذله) جراء ما اقترفت يداه لأكثر من ربع قرن؟..

*ولمثل من – إذن – مقولة (نفس الكأس)؟!.

الانتباهة