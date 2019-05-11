محاكمة سبعيني حاول التحرش بطفلة

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم عقوبة السجن (6) أشهر وغرامة (10) آلاف جنيه لسبعيني حاول التحرش بطفلة داخل منزل ابنته بمايو، عندما استدرج الطفلة وقام بتجريدها من ملابسها إلا أنها أطلقت صرخات استغاثة وذهبت جارة ابنة المتهم لمعرفة مصدر الصوت، خاصة وأن منزل ابنة المتهم كان خالياً من الأسرة حيث ضبطت الشاكية المتهم وهو يحاول الاعتداء على الطفلة، فإبلغت أسرتها والتي سارعت وألقت القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته.

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وتم ارسال الطفلة للكشف الطبي حسب صحيفة آخر لحظة، للتأكيد من واقعة الاغتصاب حيث أكد تقرير الطبيب عدم تعرضها للاغتصاب، وأصدرت المحكمة ضده الحكم أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)