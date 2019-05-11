مشاجرة بالساطور والعكاز بين فتاتين وجارهما بسبب النفايات

التاريخ: 11-مايو-2019
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أصدرت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، برئاسة مولانا أنس حكماً بالسجن (3) أشهر وذلك في مواجهة شقيقتين أدانتهما المحكمة بالتعدي على جارهما في الحي جنوب الخرطوم، وتسبيب الأذى الجسيم له، وألزمت المحكمة الفتاتين بدفع تعويض للشاكي قدره (40) ألف جنيه عبارة عن نفقات العلاج.
وتعود تفاصيل القضية حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المدانتين اعتادتا على حرق النفايات بالقرب من منزل جارهما الشاكي في القضية، وإنه كان يعترض على ذلك، وتنشب بينهم معركة كلامية، وفي نفس يوم الحادث قامت إحدى المدانات بإضرام النار في كومة من الأوساخ بالقرب من منزل الشاكي، وعندما جاء شاهد ألسنة النيران تتصاعد، خرج من منزله وهو يحمل عكازاً وضرب به الفتاة التي أضرمت النار، وتدخلت شقيقتها الثانية وأخذت ساطوراً وانهالت به على جارهما بمعاونة شقيقتها المدانة الأولى مسببتين لجارهما الأذى الجسيم وتم نقله إلى المستشفى، وبموجب أورنيك (8) جنائي تم تدوين بلاغ بقسم شرطة حي النصر، بالواقعة وتم القبض عليهما والتحقيق معهما ومن ثم تحويلهما للمحاكمة والتي قضت بمعاقبتهما بمخالفة نص المادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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