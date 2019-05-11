قناة أمريكية تكشف كيف مرر البيت الأبيض رقم ترامب لقادة إيران للاتصال به

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن البيت الأبيض مرر لقادة إيران رقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتاحة الفرصة لهم للاتصال به إن أرادوا.

ونقلت "CNN" عن مصدر دبلوماسي قالت إنه "مطلع"، أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين، لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بترامب إذا طلب الإيرانيون من السويسريين ذلك.

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أود أن أرى من إيران، أود أن أراهم يتصلون بي"، مضيفا "يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".

وأضافت القناة وفق مصدرها، أن السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بالتحديد، وتابعت: "لم يطلب الإيرانيون ذلك بعد، ومن غير المرجح أن يطلبوا ذلك".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع إيران على الرغم من تحريكها البارجة الحربية "يو أس أس أرليغنتون" ومنظومة "باتريوت" إلى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

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وأشار البنتاغون إلى أن التعزيزات العسكرية تأتي ردا على تهديدات إيرانية ضد القوات الأمريكية.

وكان ترامب قال "لا نريد أن يطور الإيرانيون أسلحة نووية وما تبقى نتفاوض حوله وأدعوهم للاتصال بنا". وأضاف "يمكن لإيران أن تزدهر اقتصاديا إذا توصلنا إلى اتفاق جديد".

كما انتقد ترامب وزير الخارجية السابق جون كيري وحمّله مسؤولية عدم تواصل الإيرانيين مع إدارته، قائلاً "كيري يتحدث كثيراً مع الايرانيين وينصحهم بعدم التحدث معنا".