مصرع أسرة كاملة في حادث مروري بشارع مدني

شهد طريق الخرطوم مدني حادثاً مرورياً مؤسفاً راح ضحيته أسرة كاملة مكونة من (5) أفراد ونجاة طفلة من الموت وذلك عندما كانت العربة الأتوس تحمل الأسرة في طريقها من الخرطوم إلى مدينة سنار اصطدمت بعربة دفار كانت متجهة من مدني إلى الخرطوم حيث وقع الحادث بالقرب من منطقة أم مغد بولاية الجزيرة، وأصيب صاحب الدفار بعدة إصابات تم إسعافه لمستشفى ابراهيم بينما توفى سائق الأتوس وزوجته وابنه وابنتيه.

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وقال شهود عيان حسب صحيفة آخر لحظة، بأن الحادث كان مأساوياً وأن الجثث تم التعرف عليها عن طريق هواتف المتوفيين وتم نقلها بواسطة شرطة المرور السريع إلى المشرحة وتم إسعاف طفلة نجت من الحادث لمستشفى الخرطوم وباشرت شرطة قسم المسيد التحريات في الحادث وتم الاتصال بأسر المتوفيين لاستلام الجثامين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)