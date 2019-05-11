نيابة الفساد بالأبيض تطلب الإفصاح عن المخالفات

التاريخ: 11-مايو-2019
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دعت نيابة جرائم الفساد والمال العام والجرائم المتعلقة بالأحداث الأخيرة، الجميع بشمال كردفان للإفصاح عن أية مخالفة متعلقة بفساد. وطلبت النيابة من الجميع كذلك الإفصاح عن أي تعدٍ على المال العام أو بالإجراءات والدعاوى المتعلقة بالأحداث الأخيرة.
و قال رئيس النيابة العامة بالولاية عبد الفتاح سليمان حسب صحيفة الأنتباهة، إنه أصدر قراراً بتكليف نيابة المال العام بالولاية بالتحري في جرائم الفساد، وقال إن القرار نص على أن يكون في ذلك متابعة لسير الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد والمال العام والجرائم المتعلقة بالأحداث الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة البت فيها ومتابعة تمثيل الإدعاء أمام المحاكم وتلقي الشكاوي من المبلغين من جرائم الفساد والأحداث الأخيرة.
وأوضح القرار أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات النائب العام وموجهات اللجنة العليا للإشراف على التحري في جرائم الفساد والمال العام والأحداث الأخيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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