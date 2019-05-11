اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السفير السعودي بالخرطوم يتلقى تهديدات من جماعة مجهولة

0 نشر
ميادة 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-مايو-2019

27 مشاهدة

السفير السعودي بالخرطوم يتلقى تهديدات من جماعة مجهولة

تلقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر تهديدات من جماعة مجهولة تطلق على أسمها (فينق البنيان المرصوص) .

 

Advertisements

والتي طالبت بطرد السفير من الخرطوم وإتهمته بأنه قال إن دولته هي ما قامت بالتغيير الثوري في السودان، وطالبت الجماعة المجلس بمحاسبته وطرده اليوم قبل الغد .

 

وأضافت وبحسب صحيفة السوداني – في رسالة صوتية منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي: “إن لم تفعلوا ذلك، فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة، ولستم أنتم من قام بالتغيير كما أدعيتم، وعندها والله بالله وتا الله سترون أنتم وقيادة المملكة ترون منا وهذا الشعب العظيم ماسيكون عبرة ودرساً وحدثاً للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا الى أي منقلب ينقلبون” .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي بالخرطوم يتلقى تهديدات من جماعة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا