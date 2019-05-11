السفير السعودي بالخرطوم يتلقى تهديدات من جماعة مجهولة

التاريخ: 11-مايو-2019
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تلقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر تهديدات من جماعة مجهولة تطلق على أسمها (فينق البنيان المرصوص) .
والتي طالبت بطرد السفير من الخرطوم وإتهمته بأنه قال إن دولته هي ما قامت بالتغيير الثوري في السودان، وطالبت الجماعة المجلس بمحاسبته وطرده اليوم قبل الغد .
وأضافت وبحسب صحيفة السوداني – في رسالة صوتية منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي: “إن لم تفعلوا ذلك، فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة، ولستم أنتم من قام بالتغيير كما أدعيتم، وعندها والله بالله وتا الله سترون أنتم وقيادة المملكة ترون منا وهذا الشعب العظيم ماسيكون عبرة ودرساً وحدثاً للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا الى أي منقلب ينقلبون” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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