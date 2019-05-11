المسجل التجاري يوقف تغيير مديري الشركات ونقل الأسهم

تنفيذاً لقرار المجلس العسكري بإيقاف نقل مكلية أي أسهم أصدر المجلس التجاري ضوابط تتعلق بالشركات .

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وأبلغت مصادر موثوقة بأن الضوابط تمثلت في إيقاف تغيير مدراء الشركات أو أمضاء مجالس إدارات الشركات أو إيداع الأسهم أو نقلها أو تخصيصها، وكشفت المصادر عن تشكيل المسجل التجاري لجنة للنظر في مسألة نقل الأسهم إعتباراً من الأول من أبريل الماضي .

وكان المجلس العسكري وبحسب صحيفة السوداني، قد وجه بإيقاف نقل ملكية أي أسهم الى حين إشعار أخر، مع الإبلاغ عن أي نقل أسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)