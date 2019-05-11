التاريخ: 11-مايو-2019
34 مشاهدة
تنفيذاً لقرار المجلس العسكري بإيقاف نقل مكلية أي أسهم أصدر المجلس التجاري ضوابط تتعلق بالشركات .
وأبلغت مصادر موثوقة بأن الضوابط تمثلت في إيقاف تغيير مدراء الشركات أو أمضاء مجالس إدارات الشركات أو إيداع الأسهم أو نقلها أو تخصيصها، وكشفت المصادر عن تشكيل المسجل التجاري لجنة للنظر في مسألة نقل الأسهم إعتباراً من الأول من أبريل الماضي .
وكان المجلس العسكري وبحسب صحيفة السوداني، قد وجه بإيقاف نقل ملكية أي أسهم الى حين إشعار أخر، مع الإبلاغ عن أي نقل أسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المسجل التجاري يوقف تغيير مديري الشركات ونقل الأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.