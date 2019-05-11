مصرع طفلين وحرق مؤسسات خلال احتجاجات بالردوم

تحولت مسيرة جماهيرية دعا لها تجمع المهنيين بمحلية الردوم على بعد حوالي (349) كيلو متراً جنوب نيالا على الحدود مع دولة جنوب السودان ، إلى تظاهرات للوقوف مع المعتصمين أمام القيادة العامة أودت بحياة طفلين وحرق وإتلاف بعض الممتلكات والمؤسسات ، ولكن السلطات بملحية الردوم نفت وجود وفيات في التظاهرات التي شهدتها المحلية .

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وأكدت السلطات المحلية بحسب صحيفة آخر لحظة عودة الهدوء إلى المحلية بعد التظاهرات التي شهدتها نافياً وجود أي وفيات في الأحداث الأخيرة بحسب تقرير شرطة الردوم ، وكان تجمع المهنيين بمحلية الردوم قد دعا إلى مسيرة سلمية ولكن سرعان من تحولت إلى تظاهرات عنيفة تبارى فيها المحتجون لأخذ متطلبات حاجيات رمضان من داخل ديوان الزكاة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)