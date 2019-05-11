تجمع المهنيين يكشف أسباب رفض الانتخابات المبكرة

التاريخ: 11-مايو-2019
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علل تجمع المهنيين أسباب رفضه الانتخابات المبكرة التي لوح بها المجلس العسكري بعد (6) أشهر بأن الأحزاب السياسية كانت بعيدة عن العمل السياسي طيلة (30) عاماً.
ولفت التجمع إلى رغبته في تشكيل حكومة كفاءات مدنية، مهمتها إدارة البلاد، خلال الفترة الانتقالية، لإعادة تأهيل جميع مرافق الدولة، إلى حين تهيئة القوى السياسية للانتخابات بعد (4) سنوات. وأضاف أن أربع سنوات تمثل الحد الأقصى لتهيئة المناخ لعمل سياسي سليم في السودان، وكذلك وضع قوانين انتخابية جديدة، والتأكد من نزاهة وشفافية القضاء، وهو سبب رفض قوى الحرية والتغيير فكرة الانتخابات المبكرة.
وأكد التجمع حسب صحيفة الإنتباهة، أن كل هذه التدابير لا يمكن توفرها خلال ستة أشهر، وهي الفترة التي حددها المجلس العسكري للدعوة إلى انتخابات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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