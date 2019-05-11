فساد بمئات الملايين في قطاع المواصلات بولاية الخرطوم

كشفت وثائق تحلصت عليها مصادر عليمة عن فساد بقطاع المواصلات بولاية الخرطوم .

بتجاوزات مالية فاقت مئات الملايين من الجنيهات في الهيئة النقابية لمركبات النقل العام عبارة عن تحصيل رسوم غير قانونية من مواقف المواصلات بولاية الخرطوم، وتجاوزت المبالغ المتحصّل عليها ما بين”25 ـ 30″ مليون جنيه شهريًا.

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وأكد نائب رئيس غرفة النقل عبد الله عبد الفتاح في تصريحات خاص إن كلّ هذه المبالغ الهائلة يتم تحصيلها بدون الأورنيك المالي”15″ ما يجعلها مخالفة لقرارات اللجنة الرئاسية التي أنشأها النظام البائد وسمى لها لجنة غرفة بـ”لجنة منع التحصيل غير القانوني”، وآلت رئاستها إلى مولانا بابكر قشي .

وأكد عدد كبير من أصحاب الحافلات أن مولانا بابكر قشي قد ساندهم تمامًا ووقف مع الحق، حيث أصدر ثلاثة قرارات تمنع منعًا باتًا تحصيل هذه الرسوم التي تفرضها الهيئة النقابية من أصحاب الحافلات العاملة في الخطوط .

لكن الهيئة وبحسب صحيفة السوداني، تضرب بتلكم القرارات عرض الحائط، فواصلت تحصيلها وجمعت مئات المليارات بدون أورنيك (15) وهو السند القانوني الوحيد المعترف به .

. الخرطوم (أخبار الخليج 365)