تغريم رجل تسبب في ثقب طبل أذن طفلته

التاريخ: 11-مايو-2019 فى : حوادث 21 مشاهدة الزمت محكمة مخصصة في شؤن الأسرة والطفل بضاحية الامتداد جنوب الخرطوم رجلاً تسبب في ثقب طبل أذن ابنته دفع (16.500) جنبه ، بالاضافة الي فواتير العلاج. وحسب تفاصيل الاتهام بأن والدة الطفلة تقدمت بدعوى ضد والد الطفلة اتهمته بضرب طفلتها. وأوضحت السيدة أن معلمة اكتشفت آثار الضرب على الطفلة واستدعت ولي أمر الطفلة وطلبت منه معالجتها ، وأن والد الطفلة رفض معالجتها مبرراً ضربة لتأديب ابنته وعلى ضوء ذلك قامت والدتها بتحريك اجراءات قانونية . Advertisements الجدير بالذكر وبحسب صحيفة المجهر أن محكمة الاستئناف والعليا أيدت الحكم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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