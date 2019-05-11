الدقير: (العسكري) سيواجه مصير البشير حال رفض تسليم السلطة

التاريخ: 11-مايو-2019
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قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض تسليم السلطة.
واعتبر الدقير في مقابلة مع التلفزيون العربي وفقاً لمصدر أن إطالة أمد التفاوض غير ايجابي ومضر بالثورة، وأضاف قائلاً: (لا أعتقد أن حزب الأمة داعم للمجلس العسكري).
وذكر الدقير حسب صحيفة الإنتباهة، أن المجلس العسكري الانتقالي تعامل مع وثيقة الإعلان الدستوري على أنها دستور كامل وهو أمر غير صحيح، لافتاً إلى أن المعركة الأساسية هي استرداد السلطة للشعب، مؤكداً على أن الوسيلة الأساسية لإزاحة النظام هي المقاومة الجماهيرية. وأضاف قائلاً: (نريد أغلبية مدنية في الحكم، وعلاقات خارجية مبنية على مصالح شعبنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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