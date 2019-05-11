القنصلية المصرية تنفى اغلاق ابوابها في وجه طالبي التاشيرة

التاريخ: 11-مايو-2019
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نفت القنصليه المصرية اغلاق القنصلية ابوابها في وجه طالبي التاشيرة من المواطنيين السودانيين وتوقف منح التاشيرات .
وأكد القنصل احمد عدلي وبحسب صحيفة الجريدة، ان القنصلية مازالت تقدم خدماتها للمواطنين بشكل طبيعي وان الخبر المتداول في وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الاعلام اشاعة لا أساس لها من الصحة و(شائعة ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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