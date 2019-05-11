الاتحادي الاصل يتبرأ من تحالف أبو قردة

تبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من مشاركته في الخطوة التي اتخذتها بعض أحزاب الحوار الوطني وتحالفات في جسم جديد بقيادة بحر إدريس ابوقردة.

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ونفت لجنة الإعلام بالحزب أن يكون الاتحادي ضمن القوى الموقعة وشددت في تعميم صحفي لها امس أن القيادي بالحزب محمد المعتصم حاكم لايمثل الحزب بتوقيعه ضمن قادة قوى الحوار الوطني أمس.

وفي السياق قالت أمانة التنظيم بالحزب إن الاتحادي لا علاقة له بالخطوة التي تمت، ودعا أسامة حسونة وبحسب صحيفة الجريدة، القوى السياسية في السودان كافة إلى التوجه نحو بناء الدولة الحديثة وتجاوز الخلافات بينها لصالح قضايا الوطن وتلبية طموحات الشباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)