الكشف عن إغلاق (بلوفة) محطات مياه بالعاصمة

ناقش اجتماع للمجلس العسكري الانتقالي حزمة من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الأساسية والوضع الأمني أمس. وقال والي الخرطوم مرتضى عبد الله وراق للصحافيين إنه يشعر بـ”ألم شديد” نتيجة القطوعات ووعد بحل كل الشكلات.

ومن جهته قال الوكيل المكلف للموارد المائية والكهرباء محمد خير أحمد الجنيد حسب صحيفة الإنتباهة، إن القطوعات التي وقعت في الفترة الماضية نتيجة بعض الأعطال بالماكينات التي خرجت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأكد في ذات الأثناء عدم وجود برمجة قطوعات بالقطاعين السكني والزراعي وأضاف: قادرون على تسيير القطاع السكني والزراعي. ونبه إلى اعتداء على بعض موظفي الكهرباء في مناطق بالعاصمة.

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وفي السياق لفت مدير عام مياه الخرطوم مالك عمر العبيد إلى تقديم مسودة للمجلس العسكري الانتقالي حول كل مشكلات الإمداد المائي ونبه إلى تدخلات عاجلة أقرها المجلس بدأت فعلياً. وأضاف إن مشاكل القطوعات مرتبطة بالإمداد الكهربائي وأن جميع المحطات تعمل الآن بنسبة 100%.

وأعلن العبيد عن توصيل خطوط جديدة لبعض المناطق وطالب بعدم الاعتداء على العاملين وذكر أن هناك اعتداءات بالسكاكين تمت على عمال مكتب النيل ومكتب التاسعة ومكتب كرري. وقال إن الإدارة وجدت بعض (البلوفة) مغلقة ببعض المناطق بجانب مصادرة ممتلكات وعربة مدير مكتب مياه الصالحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)