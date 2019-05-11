“عوض أحمودي” : في النظام البائد ممكن تتخرج بدرجة امتياز ويعينوا طيش الدفعة

شن عازف العود الشهير “عوض أحمودي” هجوماً عنيفاً على الحكم البائد وفترة نظام الانقاذ ، مشيراً الى العديد من الممارسات والسياسات الفاسدة التى كان يتبعها ، لافتاً الى سياسة التمكين التى يتم من خلالها تعيين الخريجين بواسطة الانتماء السياسي للحزب حيث قال : ( ممكن تتخرج بدرجة امتياز ويعينوا طيش الدفعة ) .
وقال “أحمودي” خلال استضافتة في برنامج (ديوان رجال) بأنه تعرض لمواقف تشير الى عدم الحرية في ممارسة الفن ، حيث ذكر بأن القائمين على الأجهزة الاعلامية اشترطو علية تقديم أغنيات وطنية اذا اراد التسجيل وذلك في العام 1994م ، مشيراً الى منعه تسجيل أغنياتة العاطفية .
ومن جهة أخرى وحسب صحيفة المجهر أتهم ” أحمودي” الحكم “درمة” بأنة كان يتولى تحكيم المباريات التي يكون طرفها فريق الهلال حيث قال له : ( غلبتنا كتير سوي ليك نغمة غذبتنا عذاب ) وقام بعزف المقطوعة التى انتشرت آنذاك وهي نغمة (درن لي يادرمة درن لي) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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