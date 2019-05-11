مدير يرد على اختصاصي المختبرات بجملة (ماعندي ليكم حاجة)

نفذ اختصاصيي المختبرات الطبية بمستشفى سنجة اضرابا عن العمل أمس، بعد انتهاء مهلة ٧٢ ساعة التي مهلوها للسلطات لتحسين أوضاعهم .

Advertisements

وقالوا: الاضراب نفذ بعد الدفع بمطالب قسم المعامل والاجتماع بالمدير العام للمستشفى محمد السماني والذي أيدها، وأوضحوا في بيان تحصلت عليه مصادر، على نسخه منه أن الاضراب دخل حيز التنفيذ نتيجة رد المدير الطبي د. ريم محمد صديق على مطلبهم بقولها (ما عندي ليكم اي حاجة).

وكشفوا عن الاضراب شمل جميع أقسام المعامل ما عدا بنك الدم والطوارئ، ولفتوا وبحسب صحيسفة الجريدة، الى انه قد حضر صباح امس الجمعة مدير إدارة المعامل بوزارة الصحة واختصاصي المختبرات عمرعبد العزيز والمدير العام للمستشفى محمد السماني الذي قام بنزع ورقة إعلان الإضراب وحملها معه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)