التحقيق في عمليات فساد ضخمة بسفارة السودان بزامبيا .. تعرف على التفاصيل

التاريخ: 11-مايو-2019
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حصلت مصادر موثوقة على تفاصيل فساد ضخم بسفارة السودان بدولة زامبيا ، وكشف تقرير المراجع القومي على حسابات السفارة بزامبيا ، وتضمن التقرير بعض الملاحظات والتوصيات للعمل بموجبها ترقية للأداء في مقدمتها ، عدم مسك دفاتر للخزينة نموذج مالي 19 مما يخالف نص المادة 37 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 .
وعدم الاحتفاظ بدفتر لمصروفات البنك مما يخالف نص المادة 1-1244 من لائحة الإجراءات لسنة 2011 ، وكان من بين الملاحظات تأخير إرسال الأمر المستديم من وزارة الخارجية لأكثر من ثلاثة أشهر ، علاوة على عدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد في الحصول على احتياجات السفارة من السلع والخدمات ، مما يعد مخالفة لنص المادة 11 من لائحة الإجراءات المالية وكشف مصدر مطلع بحسب صحيفة آخر لحظة عن تجاوزات قام بها سفير السودان لدى زامبيا .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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