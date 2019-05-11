فتح ملفات الفساد في الصحة الاتحادية

التاريخ: 11-مايو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح برهان قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة الأداء المالي والإداري لوزارة الصحة الاتحادية والوحدات التي تشرف عليها. Advertisements ونص القرار على الاستعانة بتقارير المراجع العام خلال الأعوام الماضية وأية لجان شكلت لمراجعة الأداء المالي والإداري أو لجان تتعلق بالمؤسسات الصحية، وكذلك من مهمة اللجنة حسب صحيفة الإنتباهة، مراجعة أسس إدارات تابعة لوزارة الصحة الاتحادية وتبعيتها المباشرة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، على أن تولي اللجنة أولوية لملفات الفساد، وعليها الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وترفع إجراءاتها خلال أسبوعين للمجلس العسكري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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