عبد الحي يوسف: الناس تعاني ومن يزيد المعاناة عليهم ”آثم“

واصل الداعية عبدالحي يوسف هجومه على المتظاهرين وطالب في خطبة الجمعة أمس بمجمع خاتم المرسلين بعدم إغلاق الطرق والشوارع وإشعال النيران معتبراً أن ذلك يفضي إلى تعسير أمور الناس خاصةً الذي يحمل مريضاً أو لديه عذر، وبذلك يضطرب الناس في الطرقات.

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وأكد أن الأمن من أعظم النعم ومن الواجب بسطه وعدم التهاون فيه، وأشار معاناة المواطنين بسبب إنقطاع الكهرباء والمياه، قائلاً إن الحل لا يمكن أن يكون في زيادة المعاناة مضيفاً “أن من يؤذي الناس آثم”.

وطالب عبد الحي وبحسب صحيفة الجريدة، من أسماهم بعقلاء الناس في الأحياء بمنع هذا العبث والمنكر حتى لا يغدو إطلاق الطرق ظاهرة واصفًا إياه بالشر والفساد وأن الله لا يُحب المفسدين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)