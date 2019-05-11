تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * مصادر عسكرية: (البرهان) يُمارس مهامه ولم يُقدم استقالته * قوى التغيير تفشل للمرة الثالثة في تشكيل جسم قيادي * المجلس العسكري يقف على مشاكل خدمات الكهرباء والمياه والوضع الأمني بالخرطوم * الاتحاد الأوروبي ينظم إفطاراً في القيادة ويأمل في نقل السلطة إلى المدنيين صحيفة آخر لحظة: * السعودية: نؤيد خطوات (العسكري) والوديعة ستصل خلال ساعات * بدء التحري في فساد وتجاوزات بسفارتنا بزامبيا * الهيئة: قطوعات المياه بسبب نقص الكهرباء * مصرع أسرة كاملة في حادث بطريق مدني * إنزال صورة واسم البشير من أبراج الشرطة * عبد الحي يوسف: الناس تعاني ومن يزيد المعاناة عليهم (إثم) صحيفة الإنتباهة: * حصر نقاط الخلاف بين قوى الحرية و(العسكري) * مواطنون يتقاسمون أراضي رجال أعمال ببحري * فتح ملفات الفساد في الصحة الاتحادية * (ثلاثينية) الثورة.. حصاد غير مكتمل وواقع متصاعد * تفاقم أزمة السيولة وحل جزئي للوقود والغاز * اعتقال العشرات من مسؤولي النظام المباد ولائحة حظر بالمطارات Advertisements * الدقير: (العسكري) سيواجه مصير البشير حال رفض تسليم السلطة صحيفة السوداني: * المجلس العسكري يطلب تفاوضاً مشروطاً و(الحرية والتغيير) ترفض * فساد بمئات الملايين في قطاع المواصلات بولاية الخرطوم * وفد مقدمة الحركة الشعبية شمال والجبهة الثورية في الخرطوم اليوم * المسجل التجاري يوقف تغيير مديري الشركات ونقل الأسهم * الإرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في (6) ولايات صحيفة الجريدة: * البشير يقر بالتهم الموجهة له ويقول: أصابتنا دعوة المظلوم * الاتحادي الأصل يتبرأ من تحالف أبو قردة * اختصاصيو المختبرات بسنجة يضربون عن العمل * التحالف الديمقراطي للمحامين يدعم وقفة القضاة الاحتجاجية * عبد الحي يوسف يطالب بعدم إغلاق الطرق * القنصلية المصرية تنفي إغلاق أبوابها في وجه طالبي التأشيرة * البعث يتهم المجلس العسكري بالتشبث بالسلطة * شركة مغربية تنفي تصدير الذهب من السودان دون ترخيص الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 11 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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