تظاهرات مليونية في العاصمة الجزائرية والشرطة تتدخل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مراسلنا في الجزائر، بأن الشرطة أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة البريد المركزي، عقب خروج آلاف المصلين، وهم يرفعون شعارات في المظاهرات ضد رموز النظام السابق.

واختلفت الشعارات التي حملها المتظاهرون في الجمعة الـ12 من الحراك الشعبي في شوارع العاصمة، إذ حمل الشباب المتظاهر لافتات وصورا تدعو للبحث عن من أسماهم “العصابة”، فيما كتب آخرون تعبيرات شعرية تمجد الشعوب والحراك، وتدعو إلى إسقاط الأنظمة الفاسدة.

وكثفت القوات الأمنية من حواجزها، ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيط الساحة المركزية بسياراتهم، عقب تجمع عدد من المصلين وشباب من المتظاهرين أمام البريد المركزي.

من جهتهم، رفع المتظاهرون شعارات منددة وعبارات “صامدون صامدون في حراكنا ماضون”.