مصادرمطلعة: البرهان لم يتقدم باستقالته واجتماع للعسكري بقوى الحراك الأحد

نفت مصادر مطلعة مايتدوال عن تقديم رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان باستقالته من منصبه.

وقالت مصادر مقربة من البرهان في تصريح خاص ؛ لـ( اخبار الخليج 365) "ان مايتردد في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق".

وفِي سياق أخر كشفت المصادر عن دعوة المجلس العسكري لاجتماع مع قوى اعلان الحرية والتغيير الأحد القادم لمواصلة ألحوار حول تكوين المجلس السيادي وهياكل السلطة الانتقالية.