نفت مصادر مطلعة مايتدوال عن تقديم رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان باستقالته من منصبه.
وقالت مصادر مقربة من البرهان في تصريح خاص ؛ لـ( اخبار الخليج 365) "ان مايتردد في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق".
وفِي سياق أخر كشفت المصادر عن دعوة المجلس العسكري لاجتماع مع قوى اعلان الحرية والتغيير الأحد القادم لمواصلة ألحوار حول تكوين المجلس السيادي وهياكل السلطة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرمطلعة: البرهان لم يتقدم باستقالته واجتماع للعسكري بقوى الحراك الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.