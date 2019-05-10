أزمة تضرب “طيران الإمارات”.. انخفاض كارثي في الارباح والشركة تكشف السر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مؤشر جديد على الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعاني منه الإمارات، سجلت “طيران الإمارات” اليوم، الخميس، انخفاضا في أرباحها السنوية الصافية بنسبة 69% بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار في السنة المالية 2018-2019 التي وصفتها الشركة ب”الصعبة”.

وقالت الشركة المملوكة من حكومة دبي في بيان أنها حققت أرباحا صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة التي سبقتها.

ونقل البيان عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن السنة المالية “لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 التي كانت صعبة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة”.

وبحسب الشركة فإن قوة العملة الأميركية مقابل عملات معظم الدول التي تعمل فيها طيران الإمارات “إنعكست سلبا على الأرباح بقيمة 572 مليون درهم (156 مليون دولار)”.

ونقلت طيران الإمارات 58,6 مليون راكب في العام المالي. بينما ارتفعت قيمة فاتورة الوقود بشكل كبير بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وذكرت الشركة أن فاتورة الوقود بلغت 30,8 مليار درهم (8,4 مليار دولار)، مشيرة الى أنها “أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق”.