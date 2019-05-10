بوتين يدعوا المجتمع الدولي إلى إنشاء نظام أمني موحد لمواجهة التهديدات الإرهابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للتعاون مع بلدانا أخرى لمحاربة الإرهاب والتطرف والنازية الجديدة، كما ندعو المجتمع الدولي لإنشاء نظام أمني متساو وفعال.

وقال بوتين خلال مراسم احتفال عيد النصر على الفاشية في الساحة الحمراء وسط موسكو “روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول المستعدة لمواجهة الإرهاب والنازية الجديدة والتطرف”.

وتابع بوتين قائلا “إن المقاومة الجماعية للأفكار القاتلة أمر بالغ الأهمية نحن ندعو جميع البلدان إلى إدراك مسؤوليتنا المشتركة عن إنشاء نظام أمني فعال ومتكافئ لجميع الأجهزة الأمنية”. سبوتنيك المادة السابقة الحكومة الليبية تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون البلاد المقالة القادمة تظاهرات مليونية في العاصمة الجزائرية والشرطة تتدخل

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