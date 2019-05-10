تهديد جديد من الشرطة القضارف تجاه اتحاد الكرة

التاريخ: 10-مايو-2019
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وجّه المدير الفني للشرطة القضارف محسن سيد رسالة إلى اتحاد كرة القدم السوداني مطالبًا فيها بإحكام صوت العقل وإلغاء الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنّ فريقه لن يلعب مباراته أمام الهلال الخرطوم المقرّر لها ”الأحد”.
وقال محسن سيّد في تصريحٍ حسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 إن كل لاعبيه في الراحة وإنه اتخذ قرارًا بمنحهم راحة، غير أنّه تفاجأ بإعلان مباراتهم أمام الهلال الأحد.
وأضاف” لا يوجد أية لاعب في النادي حاليًا، وأعتقد أنّ أداء المباراة في توقيتها المعلن من سابع المستحيلات”.
وأكّد محسن أنّ فريقه لن يحضر إلى استاد الهلال ولا يملك أي لاعب يمكّن أنّ يخوض به اللقاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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