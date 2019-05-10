قوى الحرية والتغيير تفشل في الاتفاق على جسم قيادي موحد

فشلت قوى اعلان الحرية والتغيير في التوصل لاتفاق حول هيكل قيادي موحد للتنسيق لقيادة العملية السياسية؛بعد رفض تجمع المهنيين وتحالف قوى الاجتماع الوطني الكتل المكونة لقوى الحراك الشعبي.
وقال المتحدث الإعلامي باسم نداء السودان؛ صلاح جلال؛ ان اجتماع عقد مساء امس الخميس حضره كل قيادات قوى الحرية والتغيير تعثر الاتفاق على تكوين الجسم القيادي.
وكان زعيم حزب الأمة المعارض؛ الصادق المهدي؛ اقترح تكوين الجسم القيادي الذي وجد توافق من فصائل نداء السودان؛ وتحفظ من تجمع المهنيين وقوى الاجماع الوطني.
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