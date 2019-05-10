اليمن.. قتلى حوثيون في معارك بالضالع

شنت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في اليمن، الجمعة، هجوما كبيرا على مواقع مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في أطراف منطقة حجر، ومنطقتي شخب وحُمَر السادة بمديرية قعطبة، في محافظة الضالع.

وكانت القوات المشتركة قد أعلنت استكمال الاستعدادات لإطلاق معركة تحرير كل مناطق شمالي الضالع، وصولا إلى إب، وهي معركة أطلقت عليها القوات اسم "قطع النفس".

وتمكنت القوات من تحرير عدة كيلومترات من الأودية، بالإضافة إلى عدد من القرى الصغيرة، بعد معارك عنيفة دامت أكثر من 6 ساعات، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتمردين.