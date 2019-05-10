رسميًا تشيلسي يحسم مصير ديفيد لويز

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، مصير لاعبه ديفيد لويز بالتجديد له.
ويلعب البرازيلي ” لويز ” في صوف تشيلسي حتى عام 2021 رسميًا؛ حيث أعلن النادي الإنجليزي عن التجديد له، وكان عقد سينتهي في يونيو المقبل.
وفي هذا السياق علق لويز في تصريحات إذاعية قائلًا: ” علاقتي مع الجماهير كانت رائعة منذ اليوم الأول، وسأحاول بذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء “.
وعن وصول الفريق لنهائي الدوري الأوروبي قال: ” وصولنا إلى النهائي أمر مهم ومازالت لدينا فرصة للانتاء في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي “.
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