رسميًا تشيلسي يحسم مصير ديفيد لويز

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، مصير لاعبه ديفيد لويز بالتجديد له.

ويلعب البرازيلي ” لويز ” في صوف تشيلسي حتى عام 2021 رسميًا؛ حيث أعلن النادي الإنجليزي عن التجديد له، وكان عقد سينتهي في يونيو المقبل.

وفي هذا السياق علق لويز في تصريحات إذاعية قائلًا: ” علاقتي مع الجماهير كانت رائعة منذ اليوم الأول، وسأحاول بذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء “.

وعن وصول الفريق لنهائي الدوري الأوروبي قال: ” وصولنا إلى النهائي أمر مهم ومازالت لدينا فرصة للانتاء في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي “.