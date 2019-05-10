النيل الأبيض تعلن عن ترتيبات للموسم الزراعي

قال والي النيل الأبيض المكلف، اللواء الركن حيدر الطريفي، إن الزراعة تمثل العنصر الأساسي لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، وجدد الوالي اهتمام حكومته بإنجاح الموسم الزراعي، مشيراً إلى أن الولاية وفرت كميات من الجازولين للبداية المبكرة للموسم.

وخاطب الوالي بقاعة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، الاجتماع التنويري الخاص لإعلان السياسات التمويلية للبنك الزراعي قطاع النيل الأبيض، ووجه الوالي مسجل الجمعيات بتكوين لجان تسيير للمزارعين لتسهيل تقديم الخدمات والمدخلات الزراعية، ووجه المديرين التنفيذيين بالمحليات بتحديد موقع واحد للإجراءات الإدارية، ووعد بحل مشكلة التداخل في المشاريع المطرية مع ولايات الجوار .

من جهته أوضح المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، الهادي عجيب، أن الولاية هذا العام تخطط لزراعة 4 ملايين و260 ألف فدان للموسم الزراعي الصيفي، وقال إن الوزارة بدأت في ضخ الجازولين لمرحلة التحضيرات في القطاعين المطري والمروي، بالإضافة لتوفر الجازولين للمزارعين الراغبين في تطبيق التقانات الزراعية، مشيراً إلى أن الولاية فرغت من مكافحة آفة العنتد ويجري حالياً المسح لآفة الفأر، وطالب بضرورة الإسراع في توفير الأموال المخصصة.