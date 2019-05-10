اتهم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، دولة قطر بدعم الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، بالعتاد والسلاح، وسعيها لإيقاف حرب تحرير العاصمة. وقال الحويج في حوار خاص على "قناة دبي" الفضائية، على هامش جولته الأوروبية من العاصمة الفرنسية باريس، إن "معركة طرابلس حاسمة وستنهي قريباً وجود الميليشيات وهي معركة كسر عظام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير ليبي يتهم قطر بدعم مليشيات طرابلس بالسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.