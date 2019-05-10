نفت مصادر عسكرية في السودان استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقالت إنه يمارس مهامه بصورة عادية وذلك بعد أن أدى صلاة الجمعة اليوم في مسجد القيادة العامة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي “استقالة البرهان” من المجلس، وربطت ذلك باختفائه عن المشهد السياسي منذ نحو أسبوع.
ولم يتوصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق حول الفترة الانتقالية، والتي برزت فيها نقاط خلافية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية تنفي استقالته البرهان وتؤكد: يُمارس مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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