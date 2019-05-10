مصادر عسكرية تنفي استقالته البرهان وتؤكد: يُمارس مهامه

نفت مصادر عسكرية في السودان استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقالت إنه يمارس مهامه بصورة عادية وذلك بعد أن أدى صلاة الجمعة اليوم في مسجد القيادة العامة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي “استقالة البرهان” من المجلس، وربطت ذلك باختفائه عن المشهد السياسي منذ نحو أسبوع.

ولم يتوصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق حول الفترة الانتقالية، والتي برزت فيها نقاط خلافية.