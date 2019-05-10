ميليشيا الحوثي تقصف مواقع العمالقة بالدريهمي

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، قصفاً استهدف مناطق متفرقة للقوات اليمنية المشتركة شرق مديرية الدريهمي. واستخدمت الميليشيات قذائف مدفعية الهاون والهاوزر بشكل مكثف وعنيف، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على تلك المواقع، حسبما أورد موقع "المشهد العربي". وواصلت الميليشيات عمليات القصف والاستهداف لمواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان.

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