ظریف یطالب الاتحاد الأوروبي بتنفیذ تعهداته النوویة بدلا من مطالبة بلاده تنفذ تعهداتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، تغریدة عبر حسابه الرسمي علی “تویتر”، طالب فیها الاتحاد الأوروبي بتنفیذ تعهداته بدلا من مطالبة بلاده بأن تنفذ من جانب واحد تعهداتها إزاء الاتفاق النووی.

وقال ظريف في تغریدته، التي نشرها مساء أمس، الخميس:

إن البیان الصادر الیوم عن الاتحاد الأوروبي یكشف عن أسباب وصول الاتفاق النووی إلى ما هو علیه حالیا.

وتابع ظريف في تغريدته:

إن الولایات المتحدة منذ عام وهي تمارس البلطجة على أوروبا وباقي العالم، فیما یكتفي الاتحاد الاوروبی بالإعراب عن أسفه لا غیر.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدته، على الاتحاد الاوروبی بتنفیذ تعهداته، بما فیها تطبیع العلاقات الاقتصادیة مع بلاده، بدلا من مطالبة إیران بأن تفي بتعهداتها من جانب واحد، إزاء اتفاق متعدد الأطراف.

وقد أبلغت إيران في وقت سابق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار “التوقف عن تنفيذ التزامات معينة”، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.