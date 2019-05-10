دونالد ترامب يثير الجدل مجددا بما قاله عن “حماية السعودية مقابل المال”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية، للمرة الثانية خلال 10 أيام.

وقال ترامب خلال كلمة أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا إن دولا مثل السعودية غنية جدا، وليس لديها شيء سوى المال، “فأعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل الدفاع عنهم”.

وتابع: “هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، ولكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار، من بلادنا”.

وأضاف: “نحن ندافع عن الكثير من الدول الغنية، وهم لا يحترموننا حتى، بصراحة حينما أطلب منهم يدهشون ويقولون إنه لم يسبق أن طلب منهم ذلك. لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي، فهم أذكياء ولكنك يمكنك أن تشعر بذلك من نظرتهم”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع الفيديو، معربين عن استيائهم مما قاله، فيما أبدى بعضهم استغرابه من ترامب الذي يصر على إهانة المملكة هو ذاته الذي قد “تقلد وسام الملك عبدالعزيز، وهو أعلى وسام مدني بالمملكة”.