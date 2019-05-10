قوى الحرية والتغيير وكتل أخرى تشكل مجلساً قيادياً

قالت مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير السودانية لـ”الحدث” أن عدداً من الكيانات والكتل المنضوية تحتها وافقت على تكوين مجلس قيادي، لكنها أشارت إلى وجود تحفظات من بعض الكتل بينها بتجمع المهنيين حول المقترح.

وأوضحت المصادر بحسب العربية نت أن الاجتماع الذي انعقد الخميس للاتفاق حول تكوين المجلس القيادي لم يتوصل إلى نتائج، ومن المتوقع أن تجتمع القيادات مرة أخرى خلال ساعات.

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وتحدث أعضاء من قوى الحرية والتغيير في أوقاتٍ سابقة، عن عدم وجود جسم قيادي للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

في ذات السياق من المتوقع أن ترد قوى الحرية والتغيير كتابةً على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الدستور السبت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .