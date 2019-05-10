خوجلي يطلع علي رؤية حركة تحرير السودان

اطلع والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، خلال لقاءه بمكتبه وفد حركة تحرير السودان للسلام والتنمية الموقعة علي السلام مع الحكومة برئاسة الامين العام للحركة محمد موسى احمد اطلع على رؤية الحركة تجاه مجريات الاوضاع السياسية الراهنة بالبلاد ومطلوبات الفترة الانتقالية.

كما تطرق اللقاء بالنقاش لهموم وقضايا المواطنين في الجوانب المعيشية والتنموية وكيفية تعزيز العودة الطوعية للنازحين وتعمير مناطق العودة ومساعدة النازحين للعودة الي قراهم ومناطقهم.

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ورحب والي الولاية بالرؤى والاطرحات التي تقدمت بها حركة تحرير السودان للسلام والتنمية تجاه الفترة الانتقالية بالبلاد ، مؤكدا انها تمثل اضافة جديدة للرؤى والافكار التي تقدمت بها القوى السياسية بالبلاد و اعلن استعداد حكومة الولاية لانفاذ كافة الترتيبات تمت عبر اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة والتي من شانها تعزيز الامن والاستقرار.

واوضح الامين لحركة تحرير السودان للسلام والتنمية في تصريح حسب (سونا) انهم قدموا لوالي شمال دارفور رؤية الحركة الشاملة تجاه مطلوبات الفترة الانتقالية بالسودان والتي قال انها تتطلب وحدة الصف والحرية واعلاء قيمة الوطن على ما سواها من القيم للخروج بالوطن الي بر الامان، مبينا ان رؤيتهم تقوم علي ضرورة التمثيل المتساوي بين العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي الانتقالي مع وجود برلمان انتقالي يتم التمثيل فيه لكافة ابناء الشعب السوداني عبر احزابهم السياسية وتنظيماتهم الفئوية والنقابية والمدنية علاوة على وجود مجلس فاعل للوزراء من الكفاءات الوطنية لقيادة العمل التنفيذي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .