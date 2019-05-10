الأرصاد : إنخفاض الحرارة وهطول امطار ببعض الولايات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة الماضية أن درجات الحرارة العظمى و الصغرى انخفضت في معظم أنحاء البلاد، حيث كانت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 46م درجة رصدت في مدينة شندي وأدناها 22م درجة رصدت في مدينة حلفا الجديدة

Advertisements

وبحسب وكالة السودان للأنباء توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن 48 ساعة القادمة أن تحافظ درجات الحرارة يشقيها العظمى و الصغرى على معدلاتها بمعظم انحاء البلاد مع رياح جنوبية الى جنوبية غربية رطبة خفيفة الى متوسطة السرعة في الجنوب و الاواسط و الشرق وشمالية الى شمالية غربية جافة ومتوسطة السرعة في شمال وغرب البلاد

و توقع التقرير هطول امطار في ولايات النيل الازرق ، القضارف ، النيل الابيض ، سنار وشمال وجنوب كردفان

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .